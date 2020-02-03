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Прощание с академиком Валентином Яниным пройдет 6 февраля в Новгородском Кремле

Его похоронят на Рождественском кладбище в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Прощание с советским и российским ученым, крупнейшим исследователем Новгородской Руси и берестяных грамот, академиком Валентином Яниным пройдет 6 февраля в Лектории Новгородского музея-заповедника (НГОМЗ) на территории Кремля в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы НОГМЗ в понедельник.

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Биография историка Валентина Янина

Валентин Янин умер 2 февраля в Москве, не дожив четырех дней до 91 года.

"Прощание с ученым Валентином Яниным и гражданская панихида пройдут 6 февраля в 11:00 мск на территории Кремля в Великом Новгороде в Лектории Новгородского музея-заповедника (Кремль, 7)", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба правительства Новгородской области сообщала, что Янин будет похоронен на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

Валентин Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Он был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), она была переведена на многие языки.

Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Впервые в отечественной историографии исследователь разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников - письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.

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