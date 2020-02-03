В Air France опровергли сообщения о задержке рейса Париж - Москва из-за драки пилотов

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Авиакомпания Air France принесла извинения пассажирам рейса Париж - Москва, которые 2 февраля лишь с третьего раза смогли отправиться в полет из-за технических проблем с самолетом. Вместе с тем пресс-служба перевозчика опровергла сообщения СМИ о том, что первый вылет сорвался из-за драки в кабине пилотов.

"Air France решительно опровергает информацию о потасовке между экипажем в кабине, переданную некоторыми СМИ, - заявил ТАСС представитель пресс-службы. - После незначительной технической проблемы, возникшей во время рулежки, экипаж рейса AF1744, вылетавшего 2 февраля 2020 года из Парижа в Москву, решил вернуться на место стоянки на обслуживание".

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно с пассажирами вылетело в 13:22 по местному времени (15:22 мск). Уже в воздухе обнаружилась "неисправность системы контроля температуры в салоне" и экипаж принял решение вновь вернуться в аэропорт Руасси, "чтобы гарантировать комфорт пассажиров", учитывая, что весь полет должен был занять более трех часов. После этого путешественникам предоставили новый борт с другим экипажем, который вылетел в Москву в 19:32 по местному времени (21:32 мск) и приземлился в 00:58.

"Air France сожалеет о неудобствах, связанных с этой ситуацией, и напоминает, что безопасность и комфорт клиентов является для компании самым главным", - сказали в пресс-службе.

Ранее Пятый канал и телеканал РенТВ сообщили о многочасовой задержке рейса Париж - Москва из-за потасовки в кабине пилотов. После повторной посадки из-за низкой температуры в салоне и долгого ожидания подменного борта пассажиры прибыли в Москву уже за полночь, в результате многие опоздали на стыковочные рейсы в другие города.