В Северной Осетии продлили карантин по гриппу во всех школах и детсадах

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Все школы и детские сады Северной Осетии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 10 февраля, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования и науки республики.

С 31 января образовательные учреждения региона, кроме Кировского и Моздокского районов, были закрыты до 3 февраля.

"В целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей карантинные меры рекомендовано продлить до 10 февраля включительно во всех образовательных учреждениях республики", - говорится в сообщении.

Образовательные учреждения закрыты в связи с отсутствием более 20% учеников.

В управлении Роспотребнадзора по Северной Осетии населению рекомендуют носить медицинскую маску, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором и вести здоровый образ жизни. В доме необходимо чаще проводить влажную уборку, проветривать и увлажнять воздух в помещении.