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Китайская вирусная пневмония

МИД Мьянмы приостановил выдачу виз по прибытии китайским туристам

Точные сроки введенных ограничений не известны

БАНГКОК, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Мьянмы приостановило выдачу виз по прибытии китайским путешественникам после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом сообщила в понедельник газета The Irrawaddi.

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"В настоящее время трудно установить сроки [приостановки выдачи виз], - заявил изданию представитель внешнеполитического ведомства. - Мы предпримем меры исходя из масштабов распространения вируса, заявлений ВОЗ и действий других стран".

1 октября 2018 года правительство Мьянмы в целях развития туризма запустило годовой проект, предусматривающий освобождение от виз для туристов из Японии, Южной Кореи, Макао и Гонконга, а также предоставление виз по прибытии китайским путешественникам. С тех пор число прибывающих в Мьянму китайцев значительно выросло. Более того, они возглавили список иностранных путешественников, посещающих эту страну. В октябре 2019 года правительство Мьянмы продлило визовую программу для китайских туристов еще на один год.

По данным Министерства по делам гостиниц и туризма, в 2019 году Мьянму посетили около 750 тыс. туристов из Китая, что на 400 тыс. больше, чем в 2018 году. Вместе с тем ведомство обратилось к туристическим компаниям с просьбой временно прекратить предоставлять услуги китайским путешественникам, планирующим посетить Мьянму. "Мы попросили [туристические компании] прекратить предлагать все связанные с туризмом услуги туристам из КНР, пока вспышка [пневмонии] не стихнет, - отметили в министерстве. - Несмотря на приостановление выдачи виз по прибытии, электронные визы все еще доступны [для китайских туристов], <...> мы обеспокоены этим <...> и также просим не оказывать услуги тем, кто мог бы въехать по таким визам".

31 января в Янгон из Гуанджоу прибыл самолет с гражданином КНР, у которого заподозрили коронавирус. Мужчина и два гражданина Мьянмы были доставлены в инфекционную больницу, а воздушное судно с остальными пассажирами на борту вернулось в Китай. Поскольку Мьянма не обладает возможностью проводить тестирование на наличие вируса самостоятельно, она отправляет образцы в Таиланд. Лабораторные анализы показали отрицательный результат у всех трех людей и они были выписаны из медицинского учреждения.

Теги
МьянмаКитайская вирусная пневмония
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