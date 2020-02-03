Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за коронавируса в Китае

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате вспышки коронавируса в Китае и обеспокоенность распространением инфекции.

"Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Болезнь унесла жизни многих жителей страны. Искренне сочувствую тем, кто потерял в результате вспышки болезни своих родных, близких и друзей. Скорблю вместе с ними и прошу передать им слова утешения и поддержки", - говорится в тексте обращения патриарха председателю КНР Си Цзиньпину, опубликованного в понедельник на сайте Московского патриархата.

Предстоятель Русской православной церкви пожелал скорейшего выздоровления всем больным, "а специалистам, которые в эти тяжелые дни самоотверженно борются за жизнь больных, - крепости сил".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 человек умерли. Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер на Филиппинах.