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Дело Ивана Голунова

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Извинения журналисту за причиненный ему вред должен принести прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом
Иван Голунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

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"Генеральная прокуратура РФ отказалась извиняться перед Иваном Голуновым. В официальном ответе говорится, что "извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом", - сказал адвокат.

В жалобе защита указывала, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу Голунов незаконно был подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.

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РоссияДело Ивана Голунова
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