В Краснодаре освободили из-под стражи хирурга, подозреваемую в некачественных услугах

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Подозреваемую в оказании некачественных услуг хирурга Алену Верди освободили из-под стражи на основании заключения экспертиз, в которых говорится, что здоровью потерпевших по уголовному делу был причинен нетяжкий вред. Об этом ТАСС заявил адвокат Верди Давид Иадзе.

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении хирурга и руководителя частной клиники в Краснодаре в связи с оказанием услуг ненадлежащего качества. По предварительной версии следствия, диплом, по которому она работала, является поддельным, а главврач клиники, где она работала, сообщал, что кроме учреждения хирург проводила операции в подпольных условиях. По решению суда женщину взяли под стражу на время следствия.

"Моя доверительница освобождена из-под стражи. Пришли результаты экспертиз, на основании которых потерпевшим не причинен тяжкий вред здоровью", - сказал Иадзе. Оперативным комментарием следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что в производстве ведомства находились не менее пяти заявлений, поступивших в отношении хирурга от пострадавших. Общее число пострадавших от ее деятельности продолжают устанавливать следственные органы. Пациенты хирурга неоднократно обращались в федеральные СМИ, в эфире российских телеканалов в 2019 году вышло несколько сюжетов, в которых они заявляли, что их здоровью причинен вред.