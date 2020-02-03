{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре освободили из-под стражи хирурга, подозреваемую в некачественных услугах

Алену Верди освободили на основании заключения экспертиз, согласно которым действия женщины не причинили тяжкого вреда здоровью потерпевших

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Подозреваемую в оказании некачественных услуг хирурга Алену Верди освободили из-под стражи на основании заключения экспертиз, в которых говорится, что здоровью потерпевших по уголовному делу был причинен нетяжкий вред. Об этом ТАСС заявил адвокат Верди Давид Иадзе.

На эту тему

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении хирурга и руководителя частной клиники в Краснодаре в связи с оказанием услуг ненадлежащего качества. По предварительной версии следствия, диплом, по которому она работала, является поддельным, а главврач клиники, где она работала, сообщал, что кроме учреждения хирург проводила операции в подпольных условиях. По решению суда женщину взяли под стражу на время следствия.

"Моя доверительница освобождена из-под стражи. Пришли результаты экспертиз, на основании которых потерпевшим не причинен тяжкий вред здоровью", - сказал Иадзе. Оперативным комментарием следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что в производстве ведомства находились не менее пяти заявлений, поступивших в отношении хирурга от пострадавших. Общее число пострадавших от ее деятельности продолжают устанавливать следственные органы. Пациенты хирурга неоднократно обращались в федеральные СМИ, в эфире российских телеканалов в 2019 году вышло несколько сюжетов, в которых они заявляли, что их здоровью причинен вред.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Россияне смогут следить онлайн за состоянием природных объектов ЮНЕСКО
Для этого эксперты Greenpeace подготовили интерактивную карту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС