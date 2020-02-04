Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Есть три варианта того, как можно пройти бесплатное обследование в рамках полиса ОМС. Вы обращаетесь в поликлинику по месту жительства либо для прохождения диспансеризации, либо для профилактического осмотра, либо с жалобами на ухудшение здоровья. Во всех случаях первоначально нужно обратиться к участковому терапевту.

Если вам больше 40 лет или ваш возраст (число полных лет) делится на три без остатка, в текущем году вы можете пройти бесплатные обследования (в том числе на онкозаболевания) в рамках диспансеризации. Онкоскрининги в диспансеризации разбиты на группы риска развития того или иного вида рака в определенном возрасте. 30-летнему пациенту не будут делать колоноскопию по желанию, но если в семейном анамнезе есть, например, злокачественная опухоль желудка у кровных родственников (родители, братья-сестры, дети), то врач назначит такое исследование .

"Но надо помнить, что без направления врача все исследования будут проведены на платной основе, так как они связаны исключительно с вашим желанием пройти обследование", — пояснила заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Галина Алексеева.

Если на диспансеризацию в этом году по возрасту не попадаете, то можно пройти в поликлинике профилактический осмотр, который проводится раз в два года в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Третий вариант — обращение к участковому врачу с конкретными жалобами. В этом случае врач также может назначить дополнительные исследования, чтобы исключить онкозаболевание.