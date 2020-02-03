В РФ всех иностранцев с коронавирусом будут помещать на лечение до полного выздоровления

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Все иностранцы, находящиеся в России, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут принудительно помещены на лечение до полнейшего выздоровления, после чего они смогут принять решение остаться в России или уехать. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена новая коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления. После этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны или нет", - рассказали в секретариате.

Помимо этого, там сообщили, что россияне, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй на родину, знают о том, что они будут помещены под карантин на 14 дней после возвращения в Россию.