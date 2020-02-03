Россияне смогут следить онлайн за состоянием природных объектов ЮНЕСКО

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российское отделение Greenpeace подготовило интерактивную карту с природными объектами ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, за их состоянием теперь можно следить онлайн.

"В год 25-летия внесения первой российской территории в список ЮНЕСКО, эксперты Greenpeace подготовили интерактивную карту, на которой можно в реальном времени следить за угрозами особо ценным уголкам российской природы и бороться с нарушителями. Мы предлагаем жителям России самим отслеживать состояние важных для них объектов всемирного природного наследия", - говорится в сообщении.

В 2020 году Комитет всемирного наследия будет рассматривать пять наиболее проблемных российских объектов всемирного наследия: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая и Западный Кавказ. Именно эти объекты и отражены на интерактивной карте.