Назвавшего жителей Яранска "терпилами" депутата могут исключить из "Единой России"

КИРОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" во вторник, 4 февраля, рассмотрит вопрос об исключении из партии депутата Яранской Думы Дмитрия Епифанова, назвавшего в соцсети "ВКонтакте" жителей Яранска "терпилами". Об этом в понедельник сообщается на сайте реготделения.

По данным newsler.ru, 1 февраля Дмитрий Епифанов опубликовал в паблике "Подслушано Яранск" в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором назвал жителей города "терпилами", которые ничего не умеют, "кроме того, что писать в группе".