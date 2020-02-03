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Назвавшего жителей Яранска "терпилами" депутата могут исключить из "Единой России"

Дмитрий Епифанов извинился перед горожанами за свои слова

КИРОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" во вторник, 4 февраля, рассмотрит вопрос об исключении из партии депутата Яранской Думы Дмитрия Епифанова, назвавшего в соцсети "ВКонтакте" жителей Яранска "терпилами". Об этом в понедельник сообщается на сайте реготделения.

По данным newsler.ru, 1 февраля Дмитрий Епифанов опубликовал в паблике "Подслушано Яранск" в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором назвал жителей города "терпилами", которые ничего не умеют, "кроме того, что писать в группе".

"Сегодня нам стало известно о высказывании депутата Яранской Думы Дмитрия Епифанова. Завтра состоится заседание политсовета, на котором будет поставлен вопрос об исключении депутата из партии. "Единая Россия" неоднократно заявляла о недопустимости никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. Каждый член партии должен отдавать себе отчет в том, что он говорит или публикует в соцсетях", - цитирует пресс-служба руководителя Кировского регионального исполкома "Единой Россия" Сергея Предко.

В понедельник, 3 февраля, депутат Дмитрий Епифанов извинился в паблике за свои слова. "Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я Вас обидел назвав терпилами. Извините (Орфография и пунктуация автора сохранена)", - написал Епифанов.

Теги
РоссияКировская область
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