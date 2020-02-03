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В Орле суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей за гибель женщины от домашнего насилия

Ранее сообщалось, что отец погибшей требовал от МВД 5 млн рублей. Адвокат Александра Савчука рассказал о намерении обжаловать решение суда, так как сумма компенсации занижена в 50 раз

ТАСС, 3 февраля. Советский районный суд Орла взыскал с МВД России 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу Александра Савчука - отца Яны Савчук, погибшей от домашнего насилия. Об этом ТАСС сообщил адвокат правозащитной организации "Зона права" Сергей Локтев, который представляет интересы истца.

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"Суд взыскал в пользу моего доверителя 100 тыс. рублей. В такую сумму оценены нравственные страдания, связанные с гибелью единственной дочери из-за халатности "лучшего" участкового города Натальи Башкатовой", - сказал Локтев.

Ранее сообщалось, что Савчук требовал от МВД 5 млн рублей. "Таким образом, суд в 50 раз снизил сумму компенсации, которую мы просили в исковом заявлении. Безусловно, мы будем обжаловать это решение в Орловском областном суде", - отметил защитник. По его словам, представитель МВД в суде иск не признал, указав, что Александр Савчук лично не приезжал и не "поговорил по-мужски" с сожителем дочери до того, как он ее убил.

36-летняя Яна Савчук погибла в ноябре 2016 года. Ее смерть вызвала широкий общественный резонанс. Тогда к дому, где она жила, выехала по сигналу старший участковый УМВД по Орлу Башкатова. Савчук неоднократно жаловалась на своего сожителя Андрея Бочкова, который систематически избивал ее и угрожал убийством. По версии следствия, сотрудница полиции знала, что Бочков был ранее судим и склонен к насилию, видела, как он в присутствии полицейских и прохожих проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова не приняла никаких мер для защиты Савчук и лишь после ее настоятельных требований приняла заявление об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).

При этом Башкатова заявила Савчук: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Впоследствии запись ее беседы с Савчук попала в интернет. Через пять минут после отъезда участкового Бочков забил сожительницу до смерти. В мае 2017 суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Башкатова была уволена из полиции, в отношении нее возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), суд приговорил ее к двум годам колонии. Свою вину она не признала. 

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