Удмуртия отправила в Китай 3 млн медицинских масок для профилактики коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Удмуртская компания "Локомотив" совместно с Минпромторгом республики направила 3,2 млн медицинских масок в Китай в качестве гуманитарной помощи для профилактики коронавируса и готовится передать новую крупную партию средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении правительства Удмуртской республики, распространенном в понедельник.

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"3,2 млн медицинских масок отгрузила компания "Локомотив" для отправки в Китай в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Учредителем предприятия "Локомотив" является республиканское отделение Всероссийского общества инвалидов. Предприятие занимается выпуском средств индивидуальной защиты и упаковочных материалов.

Как сообщают в правительстве региона со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, в ближайшие 10 дней планируется отправить новую партию средств защиты, в том числе 7 млн медицинских масок и 15 млн бахил.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.