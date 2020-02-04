Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

Как уточняется, из 17 протестированных колонок 12 являются беспроводными, и только пять - проводными. При выборе колонок для домашнего пользования специалисты рекомендуют в первую очередь ориентироваться на качество звука. "Проверка показала - по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства. Разброс оценок за качество звука в портативных колонках говорит и о том, что производители могут жертвовать этим параметром ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества провели исследование музыкальных колонок и установили, что домашние колонки превосходят переносные устройства по качеству звука. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты также испытали "умные" колонки, которые снабжены голосовым помощником и могут отвечать на голосовые команды, рассказать о новостях и погоде, искать информацию в интернете, реагировать на голоса всех членов семьи и послужить будильником. Такие колонки интегрированы с музыкальными стриминг-сервисами, а также позволяют oбъединить несколько устройств в одну систему. Такое устройство стоит 20-22 тыс. рублей. Кроме того, исследование показало, что разработчикам и производителям предстоит решить много проблем, чтобы сделать такие колонки максимально удобными и безопасными для меломанов.

В частности, одно из используемых колонкой приложений признали небезопасным, так как неизвестно, где хранятся личные данные пoльзователя, а также кто имеет доступ к ним. Голосовой помощник, которым оснащена другая колонка, не распознает русский язык. Третья колонка является водонепроницаемой, удобна при переноске, но имеет низкое качество звука.

Советы по выбору колонок

Специалисты рекомендуют любителям экстрима выбирать модель с рейтингом IPX7, это означает, что колонка водонепроницаемая. Кроме того, согласно рекомендациям Роскачества, для удобства переноски лучше отдать предпочтение модели с петлей или другим креплением. Размер и вес также имеют значение. Для прослушивания музыки на улице или дома, в пределах 1-2 м от устройства, будет вполне достаточно "карманной" колонки.

В случае, если важны качественный звук и громкость, эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на количество динамиков. У беспроводных моделей чаще встречаются варианты 2.0 (два широкополосных динамика) и 2.1 (два динамика и сабвуфер). Специалисты пояснили, что такое количество динамиков дает возможность получать стереозвук (в случае с сабвуфером - еще и с басами).

Эксперты добавили, что в дешевых и маленьких колонках есть только один динамик, поэтому от них не стоит ждать качественного звука. Мощности в 5 Вт достаточно, чтобы колонка громко играла дома, 10-20 Вт - уличный вариант, звук хорошо слышен в радиусе 5-10 метров. От 20 Вт - колонки, с которыми можно уcтраивать мини-вечеринки (а от 100 Вт - полнoценные).