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Глава Крыма готов выступить личным поручителем арестованного владельца "Тайгана"

Олега Зубкова арестовали 3 февраля за неявку на заседание по уголовному делу. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов готов выступить личным поручителем владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, которого в понедельник суд арестовал за неявку на заседания по уголовному делу. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его (Олега Зубкова) личным поручителем для изменения меры пресечения судом", - написал Аксенов.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться со львами. Зубков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сам владелец "Тайгана" ранее заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников, ей на месте была оказана медпомощь. В октябре 2019 года дело было передано в суд. Белогорский районный суд в понедельник арестовал Зубкова в зале заседаний. Защита Зубкова готовит жалобу на постановление суда.

Факт задержания Зубкова подтвердили в пресс-службе прокуратуры Крыма, отметив, что в связи с нарушением с его стороны ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде - Белогорский районный суд 3 февраля изменил ее в отношении Зубкова на заключение под стражу сроком на 2 месяца - до 3 апреля 2020 года.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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