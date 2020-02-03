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Роскомнадзор внес Mailbox.org в реестр организаторов распространителей информации

В ведомстве уточнили, что компания Heinlein Support GmbH предоставила необходимые данные и согласилась исполнять так называемый "пакет Яровой"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор внес германскую компанию Heinlein Support GmbH, владельца почтового сервиса Mailbox.org, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Компания Heinlein Support GmbH предоставила необходимые данные и внесена в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 31 января 2020 года", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, компания согласилась исполнять так называемый "пакет Яровой".

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора сообщал ТАСС о том, что ведомство готовит для суда документы с целью блокировки двух защищенных сервисов по обмену сообщениями - Scryptmail и Mailbox.org. По его словам, "они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации".

В пресс-службе проинформировали, что до настоящего времени уведомления о начале осуществления деятельности от компании SCRYPTmail LLC не поступало.

Ранее издание РБК сообщило, что во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в ОРИ в Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com. По данным РБК, Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. По данным Similarweb, в августе у Mailbox.org было 1,1 млн посетителей, аудитория Scryptmail неизвестна. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, которые приходили с почтовых адресов с этими доменными именами.

Федеральный закон № 97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

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