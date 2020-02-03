Концерн "Калашников" запустил в продажу гражданскую версию винтовки MR1

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" объявил о начале продаж гражданской версии винтовки MR1. Об этом говорится в сообщении предприятия, распространенном в понедельник.

"Группа компаний "Калашников" представляет новинку - экспериментальную самозарядную винтовку MR1. MR1 является первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов", - указано в сообщении.

Винтовка MR1 может применяться на охоте. От боевого аналога винтовка отличается наличием пламегасителя от снайперской винтовки Драгунова (СВД) и отсутствием открытых прицельных приспособлений. При этом винтовка обеспечена платформой для их установки.

Оружие выпущено ограниченной партией, его цена - от 115 тыс. рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.