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Концерн "Калашников" запустил в продажу гражданскую версию винтовки MR1

Оружие можно применять на охоте. Его минимальная цена составит 115 тыс. рублей
Винтовка MR1 Калашников Media
Описание
Винтовка MR1
© Калашников Media

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" объявил о начале продаж гражданской версии винтовки MR1. Об этом говорится в сообщении предприятия, распространенном в понедельник.

"Группа компаний "Калашников" представляет новинку - экспериментальную самозарядную винтовку MR1. MR1 является первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов", - указано в сообщении.

Винтовка MR1 может применяться на охоте. От боевого аналога винтовка отличается наличием пламегасителя от снайперской винтовки Драгунова (СВД) и отсутствием открытых прицельных приспособлений. При этом винтовка обеспечена платформой для их установки.

Оружие выпущено ограниченной партией, его цена - от 115 тыс. рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

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Россия
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