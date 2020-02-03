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В РАН заявили, что Минздрав еще не открыл доступ к заключениям экспертиз качества лекарств

В комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований заявили, что Россия является единственным участником ЕАЭС, нарушающим эти требования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований сообщила, что Минздрав РФ пока не начал публиковать заключения экспертиз лекарственных препаратов в открытом доступе, несмотря на то, что договоренность об этом была достигнута осенью прошлого года. Об этом говорится в отчете рабочей группы комиссии, опубликованном на ее сайте.

4 октября комиссия РАН провела встречу с Департаментом государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ, на встрече обсуждалась тема непрозрачности экспертизы лекарственных препаратов, зарегистрированных в России. В результате стороны договорились, что в открытом доступе будут публиковаться заключения по результатам экспертиз качества лекарств. В комиссии отмечали, что это предусмотрено законом "Об обращении лекарственных средств", однако это требование Минздравом не выполнялось.

"К сожалению, Минздрав России пока не начал работу с целью выполнения этих договоренностей. <...> Комиссия напоминает, что важнейшим условием обеспечения граждан страны качественной медицинской помощью является доступность лекарств, прошедших научную экспертизу на предмет безопасности и эффективности. Выполнение требования общедоступности экспертных заключений - лишь первый из шагов, которые необходимо сделать для обеспечения россиян исключительно безопасными и эффективными лекарственными средствами", - говорится в отчете.

Как отмечает комиссия РАН, Минздрав РФ "не выполняет и требования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". Так, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, принятому еще в 2016 году, заключительный экспертный отчет об оценке безопасности, эффективности и качества зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС должен размещаться в Едином реестре, и эти сведения являются общедоступными.

В РАН отметили, что, согласно данным с сайта Единого реестра, для всех записей о лекарственных препаратах, внесенных российской стороной, экспертные заключения и иные документы отсутствуют. "И российская сторона является единственным участником союза, нарушающим эти требования. Записи о лекарственных препаратах, размещенные Белоруссией и Казахстаном, соответствуют требованиям и содержат экспертные заключения", - подчеркивается в отчете.

"Комиссия выражает надежду, что новый руководитель Минздрава России устранит несоответствие требованиям законодательства и будет способствовать нахождению на рынке только эффективных и безопасных препаратов", - добавили в комиссии РАН.

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