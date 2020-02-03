В Ингушетии в третий раз стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе

МАГАС, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России по альпинизму в техническом классе стартовал в Джейрахском районе Ингушетии. В почти двухнедельных соревнованиях принимают участие спортсмены из 19 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Сегодня в Джейрахском районе Ингушетии в третий раз стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе, в нем принимают участие более 70 альпинистов из 19 регионов страны. Команды пройдут по маршрутам наивысшей категории сложности, совершая восхождения на вершины горного массива Кязи. Имена победителей всероссийских соревнований станут известны 16 февраля", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чемпионат также посвящен памяти первой альпинистки Ингушетии, которая была первой женщиной в РФ, дважды покорившей Эверест. "Чемпионат не только служит массовому приобщению населения к данному виду спорта, для нас он - дань памяти, рано покинувшей нас выдающейся альпинистке Лейле Албогачиевой, которая стояла у истоков возрождения альпинизма в республике", - передает пресс-служба слова Махмуда-Али Калиматова.

Как отмечается, чемпионат собрал рекордное для Ингушетии количество спортсменов. "Я считаю, что здесь собралась элита российского альпинизма. Это редкий случай, когда такое количество настоящих, а многие из них уже и великие, альпинистов собирается в одном месте. За последнее время, это самый массовый чемпионат именно в Ингушетии", - цитирует пресс-служба президента федерации альпинизма России Алексея Слотюка.

Лейла Албогачиева работала учительницей русского языка и литературы в одной из сельских школ Ингушетии, свое первое восхождение она совершила в 1998 году на Эльбрус. Албогачиева является единственной россиянкой, дважды покорившей Эверест - с южной и северной стороны. Альпинистка погибла в 2014 году при очередном восхождении на Эльбрус.

В 2018 году в чемпионате России по альпинизму в техническом классе, который прошел в Ингушетии, приняли участие 15 команд, они прошли 16 маршрутов повышенной сложности на горе Гайкомд. Альпинизм и скалолазание с 2018 года стали одними из приоритетных направлений и были включены в концепцию развития спорта Ингушетии. В ряде общеобразовательных учреждений республики установлены олимпийские стенки и скалодромы, также скалодромы внесены в проекты всех строящихся школ.