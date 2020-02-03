В Великобритании в ответ на теракт ужесточат правила УДО для террористов

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании представит на этой неделе законопроект, ужесточающий правила условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных по террористическим статьям. Об этом заявил в понедельник, выступая в Палате общин, министр юстиции Соединенного Королевства Роберт Бакленд.

"Основным принципом должно стать то, что правонарушители больше не будут автоматически освобождаться после отбытия половины срока", - сказал министр. Согласно предлагаемым новым правилам, подать на УДО будет возможно лишь по истечении двух третей срока, после чего будет проведен анализ того риска, который представляет осужденный для общества.

По информации газеты The Times, эта мера приведет к автоматическому пересмотру дел о досрочном освобождении 220 человек, осужденных по статьям, связанным с терроризмом.

Причиной, по которой правительство решило безотлагательно ужесточить механизм досрочного освобождения, стал совершенный накануне на юге Лондона теракт. В воскресенье мужчина, отбывший неполный срок за терроризм, с муляжом взрывного устройства на груди напал в районе Стретем с ножом на прохожих, ранив двоих человек. Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и вели слежку за подозреваемым, застрелили злоумышленника на месте.

До этого 29 ноября прошлого года 28-летний Усман Хан, осужденный на 16 лет за намерение взорвать Лондонскую фондовую биржу, но выпущенный на свободу через восемь лет досрочно, совершил похожее нападение. Он зарезал двух человек, прежде чем был ликвидирован полицией. Тогда премьер-министр Борис Джонсон уже заявил о намерении пересмотреть законодательство, однако вчерашний случай ускорил этот процесс.

"Это беспрецедентная в своей тяжести ситуация, и она требует немедленных действий со стороны правительства", - сказал Бакленд.