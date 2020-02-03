В Петрозаводске оценили стоимость стелы города воинской славы в 86 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Петрозаводска получила от подрядчика заключение экспертизы со сметной стоимостью стелы города воинской славы. Эксперты оценили строительно-монтажные работы в 86 млн рублей, сообщила в понедельник глава столицы Карелии Ирина Мирошник во время заседания оргкомитета, занимающегося подготовкой 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Памятная стела города воинской славы должна была появиться в Петрозаводске еще в 2015 году, однако в силу финансовых причин, а также долгих общественных дискуссий о подходящем месте для мемориала, процесс его возведения затянулся. В декабре 2019 года в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал недопустимой ситуацию, при которой стела не будет готова ко Дню Победы.

"В соответствии с заключениями государственной экспертизы, сметная стоимость объекта в ценах четвертого квартала прошлого года составляет без малого 86 млн рублей", - сказала Мирошник.

На сегодня подрядчик уже подготовил проект стелы, а также раздел и акт государственной историко-культурной экспертизы, который необходим, так как новый мемориал на площади Кирова будет соседствовать с объектом культурного наследия региона - зданием бывшего приходского училища (сейчас в нем расположен городской дом культуры). Документацию по сохранности исторического памятника разместили в Сети для общественного обсуждения, как того требует процедура согласования.

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин обратил внимание на риски, которые могут помешать городской власти завершить установку нового мемориала ко Дню Победы. Ирина Мирошник заявила, что администрация намерена предусмотреть навес над местом строительства, чтобы погода не повлияла не только на сроки возведения стелы, но и на благоустройство территории вокруг нее. "Мы будем очень внимательно смотреть на эту ситуацию совместно в еженедельном, [или даже] ежедневном формате", - сказал Сивин, предложив городским властям помощь в контроле над будущим подрядчиком.

Петрозаводск получил звание города воинской славы в 2015 году, что обязывает власти установить мемориал в виде стелы. В 2019 году по итогам общественных слушаний с учетом мнений представителей ветеранских организаций было принято решение установить новый мемориал в центре города на площади Кирова рядом с поймой реки Лососинки.