Собчак и Гордон будут вести шоу "Док-Ток" на Первом канале

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести шоу "Док-Ток" на Первом канале. Об этом в понедельник рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе канала.

"Первый канал представляет новый формат - ежедневное вечернее шоу "Док-Ток". В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным - истории, достойные экранизации, - отметили в пресс-службе. - На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга. Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение".

Премьера состоится 10 февраля. Шоу будет выходить с понедельника по четверг.

По словам Собчак, "Док-Ток" - это абсолютно новый формат. "Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы. Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад", - цитирует пресс-служба Собчак. Как сообщила Собчак, работа над шоу "Док-Ток" была длительной - проект менялся, развивался, собиралась команда, снимались пилотные выпуски, команда анализировала и дорабатывала проект, который теперь полностью готов к эфиру.

Со своей стороны Гордон отметил, что его и Ксению интересуют разные истории. "Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы", - приводит его слова пресс-служба Первого канала.