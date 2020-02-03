В США подтвердили второй случай передачи коронавируса от человека к человеку

ТАСС, 3 февраля. Второй случай передачи коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку подтвержден на территории США. Об этом сообщили в понедельник на телебрифинге представители американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По их данным, которые приводит агентство Reuters, всего в США зарегистрировано 11 случаев заражения новым вирусом. Отмечается, что сейчас ЦКПЗ ведут переговоры с Пекином по поводу возможной отправки в КНР американских экспертов для борьбы с распространением заболевания.

На прошлой неделе из китайского города Ухань были эвакуированы около 200 американцев, самолет с ними приземлился 29 января на базе ВВС Марч в штате Калифорния. ЦКПЗ объявили для прибывших 14-дневный карантин.