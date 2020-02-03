Священникам предложили больше не освящать оружие массового поражения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", разработанный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ), предлагает исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения. Текст документа опубликован в понедельник порталами "Приходы" и Богослов.ru.

"Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорится в проекте документа.

Проект подчеркивает, что благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции. Кроме того, согласно проекту, в церкви принят "Чин благословения воинских оружий", включающий в себя благословение личного оружия или средств личной защиты воинов". Источник в Межсоборном присутствии подтвердил ТАСС, что благословение личного оружия проектом документа не исключается.

Также проект документа указывает на допустимость благословения "средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

Комментарии к проекту документа будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 1 июня 2020 года. Богослов.ru - интернет-портал РПЦ, публикующий материалы на тему православного богословия, церковной истории, философии и гуманитарных наук.

Межсоборное присутствие является совещательным органом высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода, а его пленумы возглавляет патриарх. Последнее заседание пленума Межсоборного присутствия состоялось 30 и 31 января 2020 года.