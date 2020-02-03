{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Священникам предложили больше не освящать оружие массового поражения

Межсоборное присутствие РПЦ будет собирать комментарии к проекту документа до 1 июня 2020 года
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", разработанный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ), предлагает исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения. Текст документа опубликован в понедельник порталами "Приходы" и Богослов.ru.

"Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорится в проекте документа.

Проект подчеркивает, что благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции. Кроме того, согласно проекту, в церкви принят "Чин благословения воинских оружий", включающий в себя благословение личного оружия или средств личной защиты воинов". Источник в Межсоборном присутствии подтвердил ТАСС, что благословение личного оружия проектом документа не исключается.

Также проект документа указывает на допустимость благословения "средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

Комментарии к проекту документа будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 1 июня 2020 года. Богослов.ru - интернет-портал РПЦ, публикующий материалы на тему православного богословия, церковной истории, философии и гуманитарных наук.

Межсоборное присутствие является совещательным органом высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода, а его пленумы возглавляет патриарх. Последнее заседание пленума Межсоборного присутствия состоялось 30 и 31 января 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о положении крымских татар на полуострове
Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что в республике создаются все условия для развития и сохранения их культуры, религии и наследия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС