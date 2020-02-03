В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 11

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в ФРГ достигло 11. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария.

Еще один заболевший - ребенок. Ранее положительный тест на 2019-nCoV сдал его отец, который работает на фирму Webasto. Именно среди сотрудников этой компании в конце января были выявлены первые случаи заражения новым коронавирусом на территории Германии.

Таким образом, в Баварии заболели девять человек, еще двое инфицированных были выявлены среди граждан, эвакуированных 1 февраля на самолете Бундесвера из китайского города Ухань.

Эвакуированные - более 100 граждан ФРГ - размещены сейчас в одной из казарм в Рейнланд - Пфальце и находятся на карантине. Все заболевшие помещены в больницу.