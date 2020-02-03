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Находящийся в заключении экс-президент Перу госпитализирован

У него появились проблемы с дыханием

ТАСС, 3 февраля. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывающий тюремное заключение за коррупцию и нарушение прав человека, в понедельник был госпитализирован из-за проблем с дыханием. Об этом сообщил его лечащий врач Алехандро Агинага.

По его данным, экс-президент почувствовал сильную слабость в воскресенье вечером. "Уровень кислорода в крови продолжал падать, и врачи приняли решение перевести его в больницу", - приводит слова врача телеканал America TV.

В настоящее время врачи проводят дополнительные анализы для оценки состояния 81-летнего Фухимори.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя университета в Лиме в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

В конце декабря 2017 года Педро Пабло Кучински, занимавший тогда пост президента Перу, объявил о решении помиловать Фухимори в связи с состоянием его здоровья. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В октябре 2018 года Верховный суд Перу аннулировал решение о помиловании Фухимори, после чего он был возвращен в тюрьму.

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Перу
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