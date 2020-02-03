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Обрушение СКК в Петербурге

Власти Карелии окажут помощь семье погибшего при обрушении СКК "Петербургский"

Погибший Матвей Кучеров был родом из Карелии, его родители проживают в селе Деревянное республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Семье погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", которое произошло 31 января, власти Карелии окажут материальную помощь. Об этом у себя на странице в понедельник сообщил глава Прионежского района Вадим Сухарев.

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Погибший во время демонтажа аварийной крыши в Петербурге Матвей Кучеров был родом из Карелии, его родители живут в селе Деревянное Прионежского района.

"Глава Прионежского района Вадим Сухарев, власти республики и района выражают искренние соболезнования родителям Матвея. Семье будет оказана материальная помощь", - говорится в сообщении.

После армии Кучеров работал на камнеобработке в соседнем с селом Деревянное поселком - Деревянка. С 2010 года вахтовым методом он трудился в Мурманске, Ломоносове, Суоярви, Петрозаводске, Москве и Петербурге. "Матвею было 29 лет. В Деревянном живут мама и папа Матвея", - отметил Сухарев. Похороны Матвей Кучерова пройдут в Деревянном 5 февраля.

При демонтаже аварийной кровли комплекса "Петербургский" 31 января произошло ЧП. По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Во время демонтажа произошло обрушение, площадь которого, предположительно, составила 28 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения кровли погиб один из четырех рабочих, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Теги
РоссияКарелияОбрушение СКК в Петербурге
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