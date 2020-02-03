Сенатор внес законопроект о государственной электронной почте для извещения граждан

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Алексей Русских в понедельник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается создать государственную электронную почту в рамках единого портала государственных и муниципальных услуг, в том числе для извещения граждан о судебном разбирательстве или фактах правонарушения. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Главная цель законопроекта заключается в создании государственной электронной почты, с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения", - говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентария, реализация инициативы "позволит не только гражданам более оперативно получать от государства необходимые услуги, но и, например, извещать заинтересованных лиц о тех или иных событиях или решениях". Таким образом можно будет "оперативно извещать определенных лиц о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте зафиксированного правонарушения".

Как отмечает сенатор, в настоящее время принято большое количество нормативных правовых актов, регулирующих электронный документооборот. Вместе с тем, по его мнению, зачастую имеет место дублирование отдельных норм, а в некоторых случаях - правовые коллизии, при этом "общим недостатком предлагаемых способов обмена документов является необходимость получения квалифицированной электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к значительному удорожанию предоставляемых услуг и невозможности для широкого круга лиц посредством электронных сервисов получать нужные им услуги".

Эта проблема может быть решена "комплексным образом в рамках предлагаемой законопроектом государственной электронной почты, являющейся составной частью действующего единого портала государственных и муниципальных услуг".

Предусматривается сбор, хранение и использование "только той информации, которая содержит сведения о гражданине, необходимые для его идентификации и исключения возможности направления обращений другому лицу". Сбор данных будет возможен "только с согласия гражданина, а распространение информации не допускается".