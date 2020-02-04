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Китайская вирусная пневмония
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

Количество зараженных вирусом составляет более 13 тыс. человек
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© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ТАСС, 4 февраля. Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек. Об этом сообщил во вторник местный комитет по вопросам здравоохранения.

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По его данным, за прошедшие сутки в провинции было зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом, 64 человека умерли.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань (провинция Хубэй) вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, где общее число инфицированных уже превысило 19,5 тыс. человек, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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