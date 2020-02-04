Угроза коронавируса не повлияла на жизнь Чайнатауна в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американская столица живет своей обычной, весьма активной жизнью. По улицам идут офисные сотрудники, служащие, которых особенно много в обеденный перерыв, а также туристы.

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

За несколько кварталов от основных достопримечательностей находится так называемый район Чайнатаун с одноименной станцией метро, расположенной рядом. О том, что вы входите на территорию квартала, возвещает арка в стиле китайской архитектуры и фонарные столбы с железными табличками-трафаретами. На небольшой по размеру территории расположилось несколько десятков магазинов, сувенирных лавок, кафе и ресторанов с иероглифами на вывесках. Отделения американских банков здесь также дублируют названия на табличках.

Ничем другим район и не отличается, нельзя сказать, что тут преимущественно проживают и работают горожане азиатского происхождения. 25 января здесь прошел традиционный парад, посвященный Лунному Новому году. По свидетельствам газеты The Washington Post, на праздник пришло меньше людей, чем обычно, при этом многие из них были в защитных масках из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Однако корреспондент ТАСС, пройдя по Чайнатауну, никого в медицинских средствах индивидуальной защиты не увидел - ни среди выходящих из метро пассажиров, ни среди посетителей и персонала кафе, да и просто прохожих.

Все как обычно

В одном из магазинов торгуют травами и чаем, на прилавках тайваньские сладости из риса, лапша, приправы, женьшень, водка и настойки. В соседнем отделе предлагается как традиционная посуда, так и современные наборы кастрюль и сковородок китайского производства, другая кухонная утварь.

Ассортимент подороже состоит из мебели, небольших картин и фарфора. Американцы интересуются товаром, внимательно его изучая. На выходе каждый желающий может взять китайскоязычную прессу. "Каких-либо трудностей у нас нет. У нас всегда достаточно посетителей", - поделилась девушка-кассир, представившись Пэн.

На противоположной стороне кафе зазывают вывесками на ланч. В небольшом заведении, украшенном на входе фонарями, как раз обеденное меню. Кто-то периодически заходит взять еду с собой. Официантка по имени Хуа на вопрос корреспондента ТАСС, откуда привозятся ингредиенты для блюд, немного замешкалась и позвала хозяйку. "Что-то мы привозим из Китая, что-то берем здесь. Проблем нет", - заверяет владелица. Других подробностей она не привела.

Коронавирус

В США общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по последним данным, достигло 11. В рамках борьбы с распространением вируса Вашингтон ранее объявил о запрете на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

Кроме того, на принудительный карантин на 14 дней будут помещать всех американских граждан, побывавших в последнее время в провинции Хубэй. Тех же американцев, кто посетил другие регионы Китая, подвергнут превентивному медицинскому осмотру, в течение 14 дней они будут находиться на карантине у себя дома под присмотром врачей. Эти меры вступили в силу 2 февраля.