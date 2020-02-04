"Известия": Минздрав одобрил инициативу о запрете курения в коммунальных квартирах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения поддерживает запрет на курение на кухнях, в коридорах и санузлах коммунальных квартир. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

Как уточняет издание, такая мера направлена на защиту граждан от табачного дыма.

В декабре 2019 года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается запретить курение в том числе в общих помещениях коммунальных квартир - на кухнях, в коридорах и санузлах. Согласно пояснительной записке, это позволит защитить права некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, которые проживают в коммунальных квартирах, вынужденных из-за курящих соседей практически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит вред их здоровью.

В действующей редакции закона запрет курения установлен в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, к которым относятся помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.