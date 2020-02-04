ЕАО рассматривает возможность поставок домокомплектов для получателей ипотеки под 2%

ТАСС, 4 февраля. Власти Еврейской автономной области могут наладить поставки домокомплектов для желающих построить дом с помощью ипотеки со ставкой 2%. Об этом ТАСС сообщил начальник управления архитектуры и строительства правительства области - главный архитектор области Виктор Коренев.

"Рассматривается возможность поставки быстровозводимых домокомплектов в наш регион для желающих возводить дома за счет ипотеки под 2%", - сказал Коренев.

В 2019 году дома в области не возводились, в прошлые годы в регионе вводилось до 60 тыс. кв. м жилья, где около 30 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство. Спрос на жилье на первичном рынке будет удовлетворен за счет квартир, не проданных застройщиками ранее, добавил собеседник агентства.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 7 декабря 2019 года правительство РФ подписало постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" со ставкой в 2% для молодых семей. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн руб. по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке, также предусмотрено строительство дома.

"Дальневосточную ипотеку" в Еврейской АО можно получить в Сбербанке, АТБ и филиалах других банков. Банкам поступило более 50 заявок на получение ипотеки под покупку жилья на первичном рынке в Биробиджане и на вторичном рынке в поселениях, сообщила агентству начальник управления экономики правительства Еврейской АО Ольга Дубоделова. "Есть запрос и на индивидуальное жилищное строительство", - сказала она.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты.

По данным на 20 января 2020 года, выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд руб. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).