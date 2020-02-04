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Китайская вирусная пневмония

Транспортные коридоры для эвакуации россиян из КНР в Приморье продолжат работу 4 февраля

Эвакуация граждан России из Китая и граждан Китая из России продолжается

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Работа транспортных коридоров на границе между Китаем и Приморьем, по которым россияне могут выехать из КНР в связи со вспышкой вызванной новым коронавирусом пневмонии, продлена до 4 февраля. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Приморского края во вторник.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. На российско-китайской границе 1 февраля открыли транспортные коридоры через три пункта пропуска, за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан.

"Работа транспортных коридоров на территории трех пунктов пропуска в Приморье продлена до 4 февраля. Сегодня осуществляется эвакуация граждан России из Китая и граждан Китая из России. Велика вероятность, что этот режим будет работать и завтра", - сообщила пресс-служба.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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