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В Москве умер переводчик Евгений Витковский

Ему было 69 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский писатель, литературовед, поэт и переводчик Евгений Витковский умер в понедельник на 70-м году жизни. Об этом сообщила его жена Ольга Кольцова.

"Евгения Витковского, Жени Витковского с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3 февраля", - написала она в "Фейсбуке".

Ранее она сообщала о госпитализации мужа в Боткинскую больницу в Москве, где он находился в состоянии медикаментозной комы.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. В 1971 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Опубликовал множество переводов произведений Джона Мильтона, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Луиса де Камоэнса, Артюра Рембо, Поля Валери и других поэтов. Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья "Мы жили тогда на планете другой", трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрание сочинений Арсения Несмелова.

В 2000 году Витковский издал трехтомный фантастический роман "Павел II", в 2001 году - его продолжение под названием "Земля святого Витта", в 2007 году - "Чертовар". Лауреат нескольких международных премий, эксперт Союза переводчиков России, член Союза писателей России.

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