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В туристическом районе Камчатки планируют создать этнокультурный центр

Он будет расположен в Быстринском районе, который посещает более 50 тыс. туристов в год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля, /ТАСС/. Этнокультурный центр решили создать по поручению губернатора Камчатки Владимира Илюхина в Быстринском районе края, который в год посещает более 50 тыс. туристов. Об этом ТАСС рассказала руководитель эвенского национального танцевального ансамбля "Нулгур" Галина Федотова.

Ежегодно в селе Эссо Быстринского района полуострова проводятся десятки мероприятий, популяризирующих культуры коренных малочисленных народов Севера, но подготовка ко всем праздникам много лет проходила в небольшом поселковом доме культуры. Построенный этнокультурный центр объединит все творческие коллективы муниципального образования.

"Владимир Илюхин дал поручение краевому министерству культуры проработать это вопрос [создания этнокультурного центра]", - рассказала ТАСС Галина Федотова.

Планируется, что в нем буду проводится конференции, мастер-классы для туристов, занятия с детьми по пошиву национальных костюмов. Творческое сообщество крупного муниципального района Камчатки рассчитывает, что этнокульурный центр повысит туристическую привлекательность Эссо.

Село Эссо - административный центр Быстринского района Камчатского края. Численность населения - 2 200 человек. Расстояние до Петропавловска - 522 км. Почти 42 % населения причисляют себя к коренным малочисленным народам Севера. В 2017 году Эссо вошло в список пяти самых привлекательных сел России по версии портала культурного наследия "Культура.РФ" и фонда "Перспектива". Самым посещаемым туристами местом в районе считается природный парк "Быстринский" с его горячими источниками и потухшими вулканами. В 1996 году территория парка вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием "Вулканы Камчатки".

Теги
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