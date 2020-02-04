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Китайская вирусная пневмония

В карантинных пунктах приграничных районов Приморья находятся четверо граждан КНР

Карантин также проходят китайские студенты и преподаватели приморских вузов, вернувшиеся после празднования Нового года

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Пункты временного размещения для прибывающих в Приморье с видом на жительство граждан Китая открылись во всех четырех пограничных муниципалитетах Приморья, в них уже находятся четверо граждан КНР. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

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"На сегодняшний день все четыре пункта временного размещения развернуты и работают, в трех из них пока нет граждан Китая, в Пограничном районе находятся четверо жителей КНР на карантине", - сообщил представитель пресс-службы.

Кроме того, карантин проходят и китайские студенты и преподаватели приморских вузов, вернувшиеся после празднования Нового года. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), где для прибывающих из КНР был выделен отдельный корпус, сегодня остается 10 жителей Китая.

"Вчера еще у нас было на карантине 11 человек, но к вечеру была выписана приглашенный профессор после 14-дневного карантина. Сейчас в отдельном корпусе - зоне карантина - остается 10 китайских студентов и преподавателей. Их ежедневно осматривают, все они здоровы, признаков заболевания нет. Если вдруг появятся симптомы, то на это случай у нас есть еще один корпус - изолятор, куда будут помещаться заболевшие", - рассказал ТАСС глава медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска.

 

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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