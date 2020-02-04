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В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, заболеваниям наиболее подвержены дети в возрасте от 3 до 14 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее подвержены заболеваниям ОРВИ и гриппа дети в возрасте от 3 до 14 лет.

Профилактикой от гриппа является вакцинация, от него привилось более 73,95 млн граждан, что составляет 50,5% населения.

 

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