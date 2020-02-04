В МИД Китая сообщили, что смертность от вызванной коронавирусом пневмонии составляет 2,1%

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР.

"В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией", - добавила Хуа Чуньин.

Дипломат также указала на то, что "усилия Китая в борьбе со вспышкой заболевания получили признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного сообщества".

Помощь США

Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться объективной позиции в ситуации с распространением коронавируса и как можно скорее направит для борьбы с ним в Китай обещанную помощь, заявила Хуа Чуньин.

"Американской стороне следует придерживаться объективной, справедливой, спокойной и разумной позиции [при реагировании на ситуацию с распространением коронавируса], уважать Китай и сотрудничать с ним в профилактике и контроле, вместе с КНР и международным сообществом дать отпор эпидемии нового заболевания", - сообщила она.

"США неоднократно заявляли о готовности оказать помощь китайской стороне. Китай надеется, что эта помощь поступит в ближайшее время", - указала Хуа Чуньин.

В понедельник она заявила, что США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По словам дипломата, "правительство США до сих пор не оказало Китаю какой-либо существенной помощи, однако было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцев, посещавших Китай".

Как сообщил во вторник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, количество летальных исходов возросло до 425.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.