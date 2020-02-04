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Китайская вирусная пневмония

Власти Камчатки устанавливают дополнительный контроль для въезжающих из южных регионов ДФО

Ранее в регионе госпитализировали двух прибывших из Китая человек с признаками заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом

ТАСС, 4 февраля. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин распорядился проводить дополнительный контроль пассажиров, прибывающих самолетами из Хабаровска и Владивостока, для недопущения распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона. Владивосток и Хабаровск, расположенные на юге Дальнего Востока, граничат с Китаем и имеют наиболее развитые связи с этим государством.

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"В Российской Федерации все необходимые меры уже приняты: граница с Китаем закрыта, также контролируется возвращение наших граждан в страну. Я принял решение о том, чтобы контролировали не только тех, кто возвращается на Камчатку из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска", - приводятся в сообщении слова главы региона Илюхина.

Уточняется, что ранее на Камчатке были госпитализированы два прибывших из Китая человека с признаками заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Биоматериалы для исследования и подтверждения диагноза направили в Новосибирск. Результаты ожидаются 6 февраля. "По данным медицинских работников, никаких симптомов, которые предвещали бы наличие коронавируса, у этих людей нет", - приводится в сообщении комментарий Илюхина.

 

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РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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