Гражданин КНР в Забайкалье, у которого обнаружен коронавирус, идет на поправку

ТАСС, 4 февраля. Гражданин Китая, у которого после госпитализации в Забайкальском крае был выявлен коронавирус, идет на поправку, у его жены и дочери коронавирус не обнаружили. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

"Единственный человек с выявленным коронавирусом на территории Забайкальского края - это гражданин Китая. Он идет на поправку, заболевание протекает в легкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности. Под медицинским наблюдением находятся граждане, которые контактировали с ним [жена и дочь]. Ухудшения самочувствия и выявления коронавируса у контактировавших лиц на сегодняшний день нет", - сказала Ванчикова.

Она отметила, что поскольку речь идет о совершенно новом заболевании, "его диагностирование занимает время и требует повторных анализов".

По данным ситуационного центра, очередной - уже третий - анализ пациента отправлен в исследовательский центр в Новосибирск. "Когда будут получены результаты [третьего] анализа, неизвестно, - уточнили ТАСС в Ситуационном центре. - Результаты анализов жены и дочери [пациента] пока также не получены".

Ранее главврач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщал, что зараженного новым коронавирусом гражданина Китая можно будет выписать из больницы после двукратного отрицательного результата анализа.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день его поместили в краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу - второй анализ дал положительный результат. Его жену и дочь изолировали в специализированные боксы, они находятся под наблюдение инфекционистов. В понедельник госпитализированного мужчину посетил министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников, он проверил условия оказания медицинской помощи гражданину Китая, пообщался с ним и его родными. "Пациент мне сказал, что доволен всеми условиями, - приводит слова Кожевникова пресс-служба регионального правительства. - Состояние [пациента] удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые".