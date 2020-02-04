Третьяковка приобрела на проценты от эндаумента "Ветку" Андрея Монастырского

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея приобрела на проценты от одного из эндаументов, основанных в июне 2019 года, работу Андрея Монастырского "Ветка". Доход от второго целевого капитала направят на создание экспозиции Дома-музея братьев Третьяковых, рассказала ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

В июне прошлого года было объявлено, что Государственная Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина основала эндаумент. Фонд Потанина предоставил на эти цели 100 млн рублей.

"Мы разделили эту сумму на два фонда целевого капитала - "Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи" и "Развитие малых музеев", для которых выбрали две управляющих компании. Сейчас мы получили первый доход, который направили на покупку работы Андрея Монастырского "Ветка" и на создание экспозиции в Доме-музее братьев Павла и Сергея Третьяковых", - рассказала Трегулова.

Она напомнила, что в коллекции Третьяковской галереи есть лакуны в части собрания 1990-2000-х годов. Поэтому галерея ведет планомерную работу по заполнению этих пробелов. Недавно Третьяковская галерея получила в дар от коллекционеров Владимира Смирнова и Константина Сорокина около 100 работ современных художников, среди которых Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Миша Most, Тимофей Радя и другие.

Теперь коллекция Третьяковской галереи пополнилась одним из важнейших произведений Монастырского - одного из пионеров московского концептуализма, художника, поэта, философа, теоретика искусства. В собрании галереи есть два объекта Монастырского 1970-х годов - "Пушка" и "Дышу слышу". "Ветка" (1996) - инсталляция, посвященная австрийскому композитору Антону фон Веберну.

"К сожалению, сейчас очень редко появляются работы, которые можно купить, чтобы восполнить те чудовищные лакуны, которые есть в нашей коллекции. Поэтому для нас было крайне важно приобрести работу Андрея Монастырского "Ветка". Я безумно рада, что мы вписались с этой работой в тот процент, который получили от эндаумента для пополнения собрания современного искусства, и что убедили попечительский совет, что это именно то произведение из всех предложенных нами, которое нам больше всего хотелось бы получить сейчас", - сказала Трегулова.

Переплетение виртуального и подлинного

Первый доход от целевого капитала "Развитие малых музеев" направят на создание экспозиции Дома-музея братьев Третьяковых в Голутвинском переулке. Всего в состав Третьяковской галереи входят семь малых музеев, пять из которых в настоящий момент находятся на реконструкции из-за невозможности дальнейшей эксплуатации. Среди них - Мастерская Ильи Кабакова, Музей-мастерская Анны Голубкиной, Усадьба Рябушинских (музей московских коллекционеров), Дом-музей Павла Корина и др.

"Для нас очень важно отдать должное Павлу Михайловичу и Сергею Михайловичу Третьяковым. Поэтому для нас не было никаких вопросов, на какой проект, связанный с малыми музеями, использовать первые проценты от эндаумента. Мы планируем открыть Дом-музей Третьяковых в ноябре - начале декабря 2020 года. И будем максимально придерживаться этих сроков, не давая себе никаких поблажек. Это музей национальной важности", - отметила Трегулова.

Она добавила, что много лет дом находился в заброшенном состоянии, фактически сохранился только остов. Дом с каменным первым этажом и деревянным вторым построили в 1791 году. После пожара 1812 года остался только первый этаж. Во владение купца Захара Третьякова, дедушки Павла и Михаила, дом перешел в 1795 году. В этом доме в Голутвинском переулке купеческая семья Третьяковых жила более ста лет. В советское время в нем размещались коммунальные квартиры, в конце 90-х дом пережил пожар, подлинный мемориальный этаж разобрали и построили заново из кирпича, облицованного деревом. Третьяковской галерее дом передали в 2016 году.

Трегулова отметила, что восстановление дома идет на средства, которые пожертвовал человек, пожелавший не афишировать свое имя. Средства от эндаумента будут направлены на создание экспозиции.

"Мы не идем какими-то проторенными путями. Мы не хотим, чтобы это был консервативный дом-музей, каких много в России. Мы хотим создать современный музей, где переплетаются подлинное и виртуальное, и где виртуальное никоим образом не подменяет подлинное, а то, что воссоздано, не пытается выдать себя за оригинал. Это сложная и интересная концепция и проблематика. Надеемся, что у нас все получится, и музей станет крайне положительным опытом, к которому можно будет прибегать другим музеям", - рассказала генеральный директор Третьяковской галереи.

Она добавила, что галерея ведет тщательную работу, чтобы на относительно небольшом пространстве в 400 кв. м создать все условия, которые необходимы в современном музее, в том числе и для маломобильных групп населения.

Эндаумент - будущее музея

Исполнительный директор Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи Ольга Драничкина отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что эндаумент - будущее музея. "Мы понимаем, что чем больше у нас будет фонд целевого капитала, тем больше мы будем получать ежегодный доход, тем больше мы сможем делать, принимая самостоятельные решения о том, куда эти деньги вложить и какие работы приобрести, независимо от мнения спонсоров или жертвователей, и реализуя ту стратегию, которую мы непосредственно для себя приняли", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что решение о том, куда вложить проценты от эндаумента, принимает совет по использованию целевого капитала. Согласно открытым источникам, в него входят генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш, председатель Совета Благотворительного фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова, основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко и основатель и президент Группы "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован.

Для управления фондами целевого капитала выбрали две управляющие компании: "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк - управление активами". "Мы довольны управлением и довольны тем доходом, который получили от эндаумента за 6 месяцев", - сказала Драничкина. Доход от целевого капитала "Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи" за шесть месяцев составил 3,2 млн рублей. От целевого капитала "Развитие малых музеев" - 3,1 млн рублей. "Когда мы выбирали два направления, мы смотрели на несколько факторов, первый из которых - долговечность. Эндаумент - это вечный двигатель любой организации. И мы выбирали направления, которые будут всегда - у нас всегда будут малые музеи и всегда будет необходимость в пополнении коллекции, особенно если говорить о современном искусстве", - пояснила Драничкина.

"Да, у нас есть лакуны в коллекции произведений 90-х, начала 2000-х годов, которые мы сейчас планомерно заполняем. Чтобы такая ситуация не случилась вновь через 20-30 лет, нам нужны деньги, чтобы сегодня покупать сегодняшние работы. Их стоимость релевантна тому доходу, который мы получаем от эндаумента, и их значимость для нас очень высока", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Павел Третьяков нередко покупал работы талантливых, но малоизвестных художников, благодаря чему сформировал коллекцию, которая рассказывает нам о людях, живших в то время. "То же самое и мы - формируем здесь некий язык, поле, картину мира, покупая работы современных художников. Мы очень рады, что приобрели работу "Ветка" Андрея Монастырского. Некоторые работы иногда бывает сложно приобрести на спонсорские средства, так как у спонсоров есть свои предпочтения и иногда они могут не потратить деньги на то, что мы считаем важным для коллекции. Конечно, к нам прислушиваются, но тем не менее есть сложные для понимания работы, особенно современных авторов", - отметила Драничкина.

"Одна из важных задач - донести до наших меценатов смысл этого инструмента, фонда целевого капитала. Что, пополняя эндаумент, эти люди остаются в истории, остаются в будущем", - заключила собеседница агентства.