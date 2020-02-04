В отдаленном селе Приморья по просьбе жителей открыли посадочную вертолетную площадку

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Посадочную вертолетную площадку открыли во вторник по просьбе жителей в отдаленном селе Малая Кема на севере Приморья, это позволит включить населенный пункт в маршрут вертолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Село с населением более 500 человек расположено на самом севере Приморья в Тернейском районе. До районного центра, села Терней, - около 100 км, это затрудняло оказание социальных и медицинских услуг для жителей Малой Кемы. Президент РФ Владимир Путин в середине января потребовал от правительства проработать вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

"Изменение маршрута проводится по просьбе жителей Малой Кемы - расстояние до Тернея составляет 100 км, до Амгу - 187 км. После открытия площадки вертолет Ми-8 будет летать и в Малую Кему. Все проводимые работы повысят качество и комфорт перевозки пассажиров на внутрикраевых авиалиниях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Приморья ТАСС уточнили, что обустройство площадки велось в рамках предоставленной краевому предприятию "Пластун-Авиа" субсидии из бюджета региона. Стоимость строительства площадки в селе составляет 6,96 млн рублей.

Здесь благоустроили территорию, установили маркерные знаки и мачты, построили линию электропередачи, ограждение периметра посадочной площадки и зоны безопасности аэровокзала, смонтировали швартовочное оборудование. Строительство таких площадок повышает транспортную доступность населенных пунктов Приморья и отвечает требованиям краевой программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы.

В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки будут осуществляться по 13 маршрутам. Частота составит от 40 до 49 рейсов в неделю в зависимости от сезона. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов - доступной.

Тернейский район находится на северо-востоке региона, это крупнейший район Приморья, по площади он немного превышает площадь Северной Македонии. Большая часть района покрыта лесами, здесь расположен Сихотэ-Алиньский заповедник. Численность населения здесь составляет 10,8 тыс. человек, плотность населения этого района самая низкая в Приморье, а ряд населенных пунктов считаются удаленными и труднодоступными.