Сотни медиков в Гонконге вновь не вышли на работу из-за забастовки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 февраля. /ТАСС/. Сотни медицинских работников в Гонконге второй день подряд не вышли на работу, требуя полного закрытия границы с материковым Китаем. Об этом сообщили во вторник местные органы здравоохранения.

"В связи с отсутствием большого числа сотрудников на дежурстве работа служб скорой помощи в государственных больницах была в определенной степени затронута сегодня", - говорится в заявлении Управления больничных учреждений. Ведомство призвало бастующих медиков как можно скорее вернуться к своим обязанностям в интересах лечения пациентов.

В понедельник в забастовке участвовали около 2,7 тыс. человек. Организатором акции выступило новое профсоюзное объединение медработников (Hospital Authority Employees Alliance). Его активисты опасаются, что гонконгские больницы не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы при многотысячном потоке людей, пересекающих границу.

Накануне глава гонконгской администрации Кэрри Лам объявила о временном закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе между Гонконгом и континентальным Китаем, кроме КПП Shenzhen Bay и КПП на мосту Гонконг - Чжухай - Макао. Международный аэропорт Чек Лап Кок работает в штатном режиме в условиях сокращения вдвое количества рейсов в китайские города.

Во вторник в городе был зафиксирован первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV. Речь идет о 39-летнем жителе Гонконга, побывавшем в городе Ухань. В общей сложности в Гонконге было подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - 72-летняя мать умершего пациента. Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли.