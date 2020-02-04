В Приморье открылась горячая линия по ценам на овощи

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Минпромторг Приморья открыл горячую линию, с помощью которой жители региона могут пожаловаться на завышенные цены на овощи, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

Цены на овощи, согласно данным местных СМИ и пабликов в социальных сетях, повысились в Приморье после того, как в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, было закрыто пассажирское и грузовое сообщение с КНР, откуда в регион поставляется большой объем овощей и фруктов. Грузовое сообщение на пограничных пунктах пропуска возобновилось, пассажирское ограничено до сих пор.

"Жители Приморского края могут сообщить о фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях. Нарушение антимонопольного законодательства проверит региональный Минпромторг совместно с УФАС России", - сообщила пресс-служба по итогам заседания краевого штаба по ценам под руководством зампреда правительства Приморья Константина Шестакова. На горячую линию принимаются фотографии ценников и адреса магазинов с завышенными ценами на овощи. Это позволит оперативно реагировать на проблему.

По данным, которые озвучил на совещании врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин, сейчас доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50%, остальной объем в основном завозится из Китая, Сибири и других регионов России. На оптово-розничной базе "Дружба" запасов овощей из борщевого набора - капусты, лука, моркови, свеклы - достаточно, их хватит на два-три месяца. "Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22-25 рублей, лук - 23-25 рублей, капуста - 25-28 рублей, морковь - 30-35 рублей, свекла - 23-25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается", - сообщил Калитин, слова которого цитирует пресс-служба.

Наиболее остро сейчас складывается ситуация с поставками на местный рынок огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. Приморские тепличные комбинаты "Лазурный" и "Грин хаус" производят почти 2,8 тыс. тонн овощей в год, но этого недостаточно. При этом Сергей Калитин считает, что дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем покупателей в связи с коронавирусом. По его словам, помидоры и огурцы по цене 150-180 рублей за килограмм жители края быстро раскупают, и торговые сети не успевают заполнять полки.