В кабмине против идеи сделать использование IT-технологий отягчающим обстоятельством в УК

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, позволяющий суду признавать отягчающим обстоятельством использование информационных технологий при совершении преступления.

Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и его первому заместителю Эрнесту Валееву (оба входят во фракцию "Единая Россия"). Они предложили дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание") пунктом, предусматривающим в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления с использованием компьютерной техники и интернета.

"Пояснительная записка не содержит убедительных сведений о свойствах преступления, совершенного указанным способом, и о совершившем его лице, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности данного деяния и личности виновного", - говорится в проекте официального отзыва правительства (копия есть в распоряжении ТАСС). "Одновременно с этим проектируемое отягчающее обстоятельство, в отличие от предусмотренных в УК, не является универсальным, поскольку с учетом уровня информатизации в современном обществе и распространенности использования технических устройств в повседневной жизнедеятельности людей не влечет повышение общественной опасности любого преступления", - указали в комиссии.

В проекте отзыва отмечается, что в УК РФ уже установлена ответственность за преступления, квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком которых является совершение этих деяний с использованием интернета. "В связи с этим предлагаемое законопроектом изменение статьи 63 УК РФ является избыточным", - резюмировали авторы документа.

О подготовке этого законопроекта стало известно в декабре на заседании круглого стола в Госдуме, посвященного борьбе с травлей в интернете.