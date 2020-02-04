Умер Теодор Шанин

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет, сообщил во вторник ТАСС ректор вуза Сергей Зуев.

"Теодор сегодня ночью скончался", - сказал Зуев. Он добавил, что дата прощания станет известна 4 февраля в середине дня.

Теодор Шанин родился в Вильно (Вильнюс) в 1930 году. В начале 1941 года сослан в Алтайский край. Будучи освобожден по амнистии польских граждан, он проживал в Самарканде, потом в Лодзи и в Париже. В 1948 году отправился в Палестину для участия добровольцем в Арабо-израильской войне. В 1951-1952 годах учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы. В 1959 году продолжил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима. В 1970 году в Бирмингемском университете получил ученую степень PhD. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, с 1974 года - профессор социологии в Манчестерском университете. В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с 2007 года - президент вуза.

Как отмечается на сайте вуза, Теодор Шанин внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.