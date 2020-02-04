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Китайская вирусная пневмония

СМИ: власти Индии объявили режим ЧС в штате Керала из-за коронавируса

Такое решение принято из-за трех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа

ТАСС, 4 февраля. Индийские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Керала из-за трех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.

"Объявление [режима ЧС] не должно пугать людей. Это усиление мер по сдерживанию распространения вируса", - заявила министр здравоохранения штата Шаиладжа, слова которой приводит телеканал.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

Теги
ИндияФилиппиныКитайКитайская вирусная пневмония
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