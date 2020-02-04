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Китайская вирусная пневмония

В Уссурийском городском округе Приморья ввели режим повышенной готовности

В Уссурийске создадут запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, а также средств индивидуальной защиты

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Уссурийском городском округе Приморья в связи с угрозой распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, сообщила во вторник пресс-служба администрации округа.

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Режим ЧС уже действует в Октябрьском, Хасанском и Пограничном районах Приморского края.

"Сегодня, 4 февраля, в 9:00 (2:00 мск) на территории УГО введен режим функционирования "повышенная готовность". Режим введен в связи с коронавирусной инфекцией на территории Китая и других сопредельных стран в целях санитарной охраны территории Уссурийского городского округа от заноса и распространения инфекционных болезней, ввоза опасных товаров и грузов", - сообщила пресс-служба.

В городском округе открыта горячая линия для сбора информации о возможных фактах заболевания. В Уссурийске будет создан запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. В случае необходимости будет развернут пункт временного размещения людей. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий в городском округе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа, он является территорией традиционного въезда в РФ граждан Китая, здесь действует большой китайский рынок, граждане КНР ведут здесь свой бизнес. "Кроме того, в состав городского округа входят 37 сел, и мы не исключаем, что сельхозпроизводители могут привлекать к работам китайских граждан, хотя это и запрещено, и квоты на рабочих из КНР в этой сфере нет. Они могут находиться здесь, например, по туристическим визам", - сообщили в пресс-службе. Также, уточнили в пресс-службе, местные власти обратились к федеральным службам с просьбой усилить миграционный контроль.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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