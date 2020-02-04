В России за сутки не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"За период мониторинга выявлено 445 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 53 заболевших - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 44 - грипп А, 23 - грипп В, 12 - парагрипп, в 13 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 14 заболевших микстинфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.