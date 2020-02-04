Новгородские власти начали прием заявок на проект "Команда лидеров Новгородчины"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Новгородские власти начали во вторник прием заявок для участия в проекте "Команда лидеров Новгородчины", сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства Новгородской области. Проект создан, чтобы сформировать резерв управленческих кадров региона для органов госвласти и учреждений, способных нестандартно и эффективно решать возникающие в современных реалиях задачи.

"Команда лидеров Новгородчины" - проект по формированию резерва управленческих кадров Новгородской области, созданный по инициативе губернатора региона Андрея Никитина. Конкурсный отбор проводится с 2018 года. Как Никитин ранее пояснял ТАСС, одна из основных задач проекта - повысить качество менеджмента в социальных, образовательных и медицинских учреждениях региона.

"В Новгородской области стартовал третий региональный конкурс управленцев "Команда лидеров Новгородчины", начался этап приема заявок. В прошлом году в нем приняли участие почти 170 человек. Это не только жители Новгородской области, но и представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Краснодарского края. По итогам отборочных испытаний в "Команду лидеров Новгородчины" вошли восемь конкурсантов, они включены в управленческий резерв региона", - сказал собеседник агентства, добавив, что за все время реализации проекта победителями конкурса стали 50 человек, 11 из них заняли руководящие должности в органах государственной власти и муниципальных учреждениях региона.

Он пояснил, что конкурс пройдет в несколько этапов: сначала участники пройдут тест на знание российского законодательства, русского языка и информационно-коммуникационных технологий. После эксперты оценят результаты этого тестирования вместе с представленными конкурсантами анкетами и видеопрезентациями, составят рейтинг участников. Тридцать человек будут допущены к очному экзамену.

"Области нужны управленцы, имеющие интересные и нестандартные подходы к решению вопросов, готовые расти и выходить на новые профессиональные управленческие горизонты. Конкурс "Команда лидеров Новгородчины" - это отличная возможность заявить о себе и реализовать свой лидерский потенциал", - сказал ТАСС министр государственного управления Новгородской области Илья Борцевич, добавив, что прием заявок на участие в конкурсе продлится до 24 февраля.